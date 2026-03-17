Fiamme all’alba in condominio paura tra residenti e palazzo evacuato

All’alba a Teramo un incendio si è sviluppato in un appartamento di un condominio, causando l’evacuazione dell’intero stabile a causa del fumo. I residenti sono stati soccorsi dal personale del 118, mentre le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Nessuna informazione disponibile su eventuali feriti o altre conseguenze del rogo.

Teramo - Incendio in un appartamento a Teramo all’alba, evacuato un intero stabile per il fumo. Diversi residenti soccorsi dal 118, in corso le operazioni. Momenti di forte apprensione questa mattina a Teramo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di un edificio residenziale in viale Mazzini, nel quartiere dei Tigli. L’allarme è scattato intorno alle 6:30, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi generando una consistente quantità di fumo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando locale, affiancati dagli agenti della squadra volante della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fiamme all’alba in condominio, paura tra residenti e palazzo evacuato Articoli correlati Fiamme in un appartamento di Borgo Trento: residenti portati in salvo e condominio evacuatoÈ scattato nel tardo pomeriggio di lunedì l'intervento in forze dei vigli del fuoco di Verona, per domare un incendio divampato in un appartamento... Leggi anche: Fiamme alte, paura in centro a Firenze: incendio in un palazzo, edificio evacuato Tutti gli aggiornamenti su Fiamme all'alba in condominio paura tra... Temi più discussi: Fiamme all'alba, brucia il tetto di una palazzina: evacuata una famiglia con tre minori a Vergiate; Auto in fiamme all’alba, traffico in tilt; Alba di fuoco all'Endrix, spavento a Centobuchi. A lanciare l’allarme alle 6 alcune persone che stavano andando a lavorare; Incendio all'alba a Monfalcone: una cucina invasa dalle fiamme. All’alba di oggi due incendi in due abitazioni del TeramanoPrima dell'alba i Vigili del fuoco di Nereto intervenuti a Tortoreto Alta per l'incendio di una palazzina. Fiamme anche in appartamento di Teramo ... rete8.it Fiamme all’alba, brucia il tetto di una palazzina: evacuata una famiglia con tre minori a VergiateL'allarme è scattato alle 7:00 in via Uguaglianza. Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, ma fortunatamente non si registrano ... varesenews.it Fiamme in un’abitazione: coppia illesa, tetto lesionato e un cane morto. #teramo #tortoreto #vigilidelfuoco #ilcentro - facebook.com facebook