Blitz nel condominio | trovata bianca e un tesoretto in contanti

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, la polizia ha effettuato un blitz in un condominio nella zona Quarto Oggiaro di Milano. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 13mila euro in contanti e trovata una sostanza bianca. Due uomini di 33 e 53 anni sono stati arrestati e portati in caserma. Sul posto sono intervenuti agenti delle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi necessari.