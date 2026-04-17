Blitz nel condominio | trovata bianca e un tesoretto in contanti
Nella mattinata di mercoledì 15 aprile, la polizia ha effettuato un blitz in un condominio nella zona Quarto Oggiaro di Milano. Durante l’operazione sono state sequestrate circa 13mila euro in contanti e trovata una sostanza bianca. Due uomini di 33 e 53 anni sono stati arrestati e portati in caserma. Sul posto sono intervenuti agenti delle forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi necessari.
Banconote per 13mila euro sequestrate e due uomini di 33 e 53 anni in manette. È il risultato di un blitz della polizia in via Lopez a Milano (zona Quarto Oggiaro) effettuato nella mattinata di mercoledì 15 aprile.Il blitzL'operazione della polizia di stato è scattata intorno alle 10, quando i.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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