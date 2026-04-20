Randagismo e periferie il tema dimenticato della campagna elettorale | la riflessione di un cittadino

Durante questa campagna elettorale, si parla molto di grandi progetti e investimenti, ma sembra che venga trascurato un problema che riguarda alcune zone della città: il randagismo e le condizioni delle periferie. Le strade di quartieri come Arghillà, Mosorrofa e Mortara restano spesso ai margini del discorso pubblico, nonostante siano luoghi in cui la presenza di animali randagi e le criticità sociali sono evidenti.

"In queste settimane di programmi, rendering di grandi opere e dibattiti accesi sul futuro di Reggio Calabria, c’è un silenzio assordante che avvolge le strade della nostra città, dalle colline di Arghillà, passando per quelle di Mosorrofa per finire a quelle di Mortara. È il silenzio delle.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il referendum e l’inevasa disputa tra cittadino e Costituzione. La riflessione di IppolitoL’esito del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 ha consegnato all’Italia un verdetto inequivocabile: con il 53,23% di voti contrari, la... La candidata Occhipinti: "Rimetto il cittadino al centro per anni è stato dimenticato"È Manuela Occhipinti, (nella foto) 58 anni, la candidata sindaco della lista civica Insieme per Baranzate alle elezioni amministrative del 24 e 25... Aggiornamenti e dibattiti Randagismo, il grande fallimento: nei rifugi pubblici o privati oltre 100mila cani, l’80% dei quali al SudRandagi non iscritti all’anagrafe, specie nelle zone del sud Italia, con cagne fertili che si riproducono irregolarmente e cani ceduti a terzi senza ... ilfattoquotidiano.it Emergenza randagismo a Cerisano: tra paura dei cittadini e necessità di un piano concretoIl Movimento Civico Politico Culturale Cambiamo Cerisano ha attivato una raccolta firme su Change.org e portarle sui tavoli che contano al fine di sollecitare un celere intervento ... cosenzapost.it