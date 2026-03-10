Il progetto Inter sta vivendo una fase di transizione con sei contratti in scadenza, molti dei quali sono vicini alla risoluzione. Tra i nomi più discussi c'è quello di un calciatore che potrebbe lasciare la squadra. La società sta valutando le strategie per il mercato, con alcuni giocatori pronti a partire e altri che potrebbero rimanere o essere sostituiti.

All’orizzonte si intravedono diversi arrivederci scritte in lingue diverse: italiano, tedesco, armeno, olandese, forse anche turco. L’Inter 2026-2027 dovrà sostituire diverse colonne. Si parte dalla porta, con Sommer in scadenza, e si arriva fino al centrocampo, dove Mkhitaryan saluterà a fine contratto e Calhanoglu corricchia con un grande punto interrogativo sopra la testa. Tuttavia, al netto di obiettivi e addii già scritti, la squadra punterà a vincere lo scudetto. Poi, e soltanto poi, si inizierà a studiare la rosa che verrà. Il presente dice che l’Inter ha sei giocatori in scadenza a giugno, tutti over 32. Sommer, Di Gennaro, Acerbi, De Vrij, Mkhitaryan e Darmian. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato

