Antonino Monteleone ricoverato in ospedale | Per chi sperava diversamente ne sono uscito bene Non si molla

Il giornalista ha condiviso sui social una foto che lo mostra in ospedale, commentando di essersi sottoposto a un controllo e rassicurando chi aveva espresso preoccupazioni per la sua salute. Ha aggiunto che non si arrende e ha invitato le persone a non credere alle voci negative che circolavano sul suo stato. La pubblicazione ha ricevuto commenti di sostegno da parte dei follower, mentre lui ha ribadito di sentirsi bene e di voler tornare presto al lavoro.

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