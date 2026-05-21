Antonino Monteleone ricoverato in ospedale | Per chi sperava diversamente ne sono uscito bene Non si molla
Il giornalista ha condiviso sui social una foto che lo mostra in ospedale, commentando di essersi sottoposto a un controllo e rassicurando chi aveva espresso preoccupazioni per la sua salute. Ha aggiunto che non si arrende e ha invitato le persone a non credere alle voci negative che circolavano sul suo stato. La pubblicazione ha ricevuto commenti di sostegno da parte dei follower, mentre lui ha ribadito di sentirsi bene e di voler tornare presto al lavoro.
Antonino Monteleone pubblica sui social una foto dal suo ricovero in ospedale. Il giornalista sostiene si essersi sottoposto a un "tagliando di manutenzione" e coglie l'occasione per rivolgersi alle "malelingue" che gli avrebbero augurato di star male. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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