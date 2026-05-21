Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele Volo in Turchia poi in Italia
Cinque persone provenienti dalla Toscana, coinvolte nella Global Sumud Flotilla partita il 14 maggio destinata a Gaza, sono state espulse da Israele. Dopo essere state fermate nelle acque internazionali, sono state imbarcate su un volo verso la Turchia e successivamente sono arrivate in Italia. Le autorità israeliane hanno dato il via al rilascio dei cinque individui, che erano a bordo della stessa imbarcazione. La vicenda ha coinvolto anche una figura nota, senza tuttavia essere identificata pubblicamente.
Rilascio al via per i cinque toscani fermati da Israele in acque internazionali a bordo della Global Sumud Flotilla partita il 14 maggio e diretta verso Gaza. I fiorentini Antonella Bundu e Dario Salvetti, esponente collettivo Gkn di Campi Bisenzio, i livornesi Claudio e Federico Paganelli, Alfonso Coletta, medico senese, dopo il volo a Istanbul giovedì 21 maggio raggiungeranno l’Italia. Israele ha espulso tutti i 430 attivisti arrestati, di cui 29 italiani. (Foto Fb Alessandro Franchi) Dopo averli mostrati in un hangar all’interno del porto di Ashdod con le mani legate dietro la schiena ammassati in ginocchio, faccia a terra, circondati da agenti armati in un video choc diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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