Antonella Bundu e gli altri toscani Flotilla espulsi da Israele Volo in Turchia poi in Italia

Cinque persone provenienti dalla Toscana, coinvolte nella Global Sumud Flotilla partita il 14 maggio destinata a Gaza, sono state espulse da Israele. Dopo essere state fermate nelle acque internazionali, sono state imbarcate su un volo verso la Turchia e successivamente sono arrivate in Italia. Le autorità israeliane hanno dato il via al rilascio dei cinque individui, che erano a bordo della stessa imbarcazione. La vicenda ha coinvolto anche una figura nota, senza tuttavia essere identificata pubblicamente.

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