Antimateria Festival | il teatro dei giovani a Ostia
È iniziata la seconda edizione di Antimateria Festival, che si svolge a Ostia. La manifestazione si prolunga per una settimana e comprende diversi eventi come spettacoli, incontri e laboratori gratuiti rivolti agli studenti e alle studentesse. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e scoperta attraverso attività culturali pensate appositamente per il pubblico scolastico. La manifestazione si svolge nel centro culturale della zona e coinvolge diverse realtà del territorio.
Cosa: Prende il via la seconda edizione di Antimateria Festival, una settimana ricca di appuntamenti culturali, spettacoli e laboratori gratuiti interamente dedicati agli studenti e alle studentesse.. Dove e Quando: L’evento si svolgerse presso il Teatro del Lido di Ostia e negli spazi dell’ex colonia Vittorio Emanuele III, dal 3 al 9 giugno 2026.. Perché: Per offrire alle nuove generazioni un vitale spazio di espressione e condivisione, contrastando l’isolamento giovanile e valorizzando l’aggregazione attraverso i linguaggi performativi contemporanei.. Torna ad animare il litorale romano un appuntamento di grande spessore civico e culturale, pensato per restituire centralità alle voci delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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