Antimateria Festival | il teatro dei giovani a Ostia

È iniziata la seconda edizione di Antimateria Festival, che si svolge a Ostia. La manifestazione si prolunga per una settimana e comprende diversi eventi come spettacoli, incontri e laboratori gratuiti rivolti agli studenti e alle studentesse. L’obiettivo è offrire un’occasione di confronto e scoperta attraverso attività culturali pensate appositamente per il pubblico scolastico. La manifestazione si svolge nel centro culturale della zona e coinvolge diverse realtà del territorio.

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