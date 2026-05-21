Anticipo d' estate | sole e temperature eccezionali con picchi oltre i 30°C
Un’onda di caldo anticipa l’arrivo dell’estate in Europa e in Italia, con temperature che raggiungeranno valori oltre i 30°C. Nei prossimi giorni un potente anticiclone subtropicale sostituirà il maltempo, portando giornate soleggiate e temperature elevate. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da un aumento significativo delle temperature, con alcune aree che registreranno picchi di oltre 33°C. Questa situazione segnerà un inizio di stagione più calda rispetto alla norma, con condizioni che dureranno alcuni giorni.
L'Europa e l'Italia si preparano a un anticipo d'estate in piena regola: nei prossimi giorni un potente anticiclone subtropicale scalzerà il maltempo, portando sole e temperature eccezionali, con picchi che supereranno localmente i 30-33°C.Lo conferma Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Un robusto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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