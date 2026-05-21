Anticipo d' estate | sole e temperature eccezionali con picchi oltre i 30°C

Da chietitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’onda di caldo anticipa l’arrivo dell’estate in Europa e in Italia, con temperature che raggiungeranno valori oltre i 30°C. Nei prossimi giorni un potente anticiclone subtropicale sostituirà il maltempo, portando giornate soleggiate e temperature elevate. Le condizioni climatiche saranno caratterizzate da un aumento significativo delle temperature, con alcune aree che registreranno picchi di oltre 33°C. Questa situazione segnerà un inizio di stagione più calda rispetto alla norma, con condizioni che dureranno alcuni giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Europa e l'Italia si preparano a un anticipo d'estate in piena regola: nei prossimi giorni un potente anticiclone subtropicale scalzerà il maltempo, portando sole e temperature eccezionali, con picchi che supereranno localmente i 30-33°C.Lo conferma Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Un robusto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Best Algarve Weather Temperature Breakdown for Every Month

Video Best Algarve Weather? Temperature Breakdown for Every Month

Sullo stesso argomento

Meteo Milano e Lombardia, anticipo d’estate con temperature oltre i 30 gradiMilano, 20 maggio 2026 - Primavera? Meglio dire anticipo d'estate a Milano e in Lombardia, un invito a vivere un weekend all’aria aperta.

Toscana, sole e caldo nel weekend: l’anticipo d’estate (con temperature fino a 26°). Ma non durerà...Firenze, 11 aprile 2026 – Un fine settimana che sa già di primavera inoltrata, con sole, temperature elevate e clima stabile su gran parte della...

anticipo d estate soleSicilia, primo assaggio d’estate: sole e temperature in forte aumentoIl weekend sarà all’insegna del bel tempo, con sole prevalente e temperature sopra la media del periodo. Le condizioni ideali per mare e attività all’aperto, anche se con un caldo ancora sopportabile ... tp24.it

anticipo d estate soleChe tempo fa nel weekend del 23 e 24 maggio 2026 a Roma e nel Lazio: Sole e caldo, estate in anticipoUn'estate in anticipo quella prevista per il prossimo fine settimana, il penultimo di maggio: sole e temperature alte, anche anomale, come spiega l'esperto ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web