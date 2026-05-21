Anticipazioni Beautiful | le trame della settimana dal 25 al 31 maggio

Nelle puntate di Beautiful in programmazione su Canale 5, dalla settimana dal 25 al 31 maggio, le famiglie Forrester e Spencer si troveranno ad affrontare situazioni intense e complicate. Le trame della soap mostrano confronti tra i personaggi principali, con tensioni che si sviluppano in vari incontri e decisioni importanti. I protagonisti si troveranno coinvolti in eventi che porteranno a cambiamenti nei loro rapporti e nelle loro vite. La narrazione continuerà a esplorare le dinamiche tra i diversi membri delle due famiglie.

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, le famiglie Forrester e Spencer affrontano momenti drammatici. L’arresto di Poppy scuote Brooke e Hope, mentre segreti inconfessabili emergono. La paternità di Luna è messa in discussione e tensioni tra i personaggi aumentano. Anticipazioni Beautiful dal 17 al 23 maggio 2026: Poppy arrestata per omicidio Il dramma di Poppy e le conseguenze per Brooke e Hope. La notizia dell’arresto di Poppy colpisce profondamente Brooke e Hope. Accusata di duplice omicidio, la situazione si complica con prove schiaccianti. La scoperta di lettere rivelatrici e sostanze illecite nello zaino di Tom crea un clima di tensione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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