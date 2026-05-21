Anthropic punta al primo utile | l’obiettivo è raddoppiare i ricavi

Anthropic ha annunciato l’obiettivo di ottenere il suo primo utile, con l’intenzione di raddoppiare i ricavi nel prossimo periodo. La società sta lavorando a strategie per coprire i costi elevati legati alla potenza di calcolo necessaria per le sue attività. Inoltre, sono in fase di sviluppo nuovi settori professionali che potranno beneficiare di Claude, l’intelligenza artificiale di Anthropic, contribuendo alla crescita economica dell’azienda. La società ha diffuso piani e progetti in attesa di risultati concreti.

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