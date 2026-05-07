Poste Italiane ha annunciato i risultati del primo trimestre 2026, con un utile netto di 817 milioni di euro, in calo dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, sono stati presentati il piano di sviluppo quinquennale, che copre il periodo dal 2026 al 2030, e i dati finanziari relativi ai primi tre mesi dell’anno.

Oggi Poste Italiane ha presentato il piano di sviluppo per il quinquennio che va da questo 2026 fino al 2030, insieme ai risultati del primo trimestre. Ha delineato una strategia di espansione basata sull’integrazione dei servizi dell’azienda, che da anni ha valicato i confini dei semplici servizi postali, aprendo le porte a: finanza, assicurazioni, logistica, produzione di energia e telecomunicazioni. I numeri riportati da Matteo Del Fante confermano un trend positivo: i ricavi si attestano a 3,5 miliardi di euro, in crescita dell’8% rispetto al primo trimestre 2025, mentre l’utile netto raggiunge gli 817 milioni di euro. Se nel complesso il quadro appare solido, l’evoluzione delle principali metriche mostra dinamiche meno lineari sul risultato finale rispetto alla crescita dei ricavi e del risultato operativo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste Italiane, utile netto a 817 milioni nel primo trimestre 2026: ricavi su dell’8%

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