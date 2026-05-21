Anthropic affitta i server di xAI | accordo da 1,25 miliardi al mese

Un nuovo accordo commerciale ha visto un'azienda tecnologica affittare i server di una concorrente, con un contratto del valore di 1,25 miliardi di dollari al mese. La società ha scelto di utilizzare l'infrastruttura di un competitor per sostenere le sue attività. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. Restano da capire quali implicazioni questa collaborazione avrà sulla stabilità finanziaria della società coinvolta.

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