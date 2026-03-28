Il governo indiano ha approvato un piano di acquisti di armamenti per un valore di circa 25 miliardi di dollari, equivalenti a 2,38 bilioni di rupie. L’accordo prevede l’acquisto di missili e aerei militari, rafforzando così la capacità difensiva nazionale. La decisione riguarda un investimento significativo nella modernizzazione delle forze armate del paese.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera a una spesa miliardaria. Il governo indiano ha dato il via libera a un imponente piano di acquisto di armamenti, per un valore complessivo stimato di 2,38 bilioni di rupie, pari a circa 25 miliardi di dollari. Si tratta di una delle operazioni più rilevanti nel settore della difesa degli ultimi anni per Nuova Delhi. Tra le forniture anche sistemi S-400 e aerei da trasporto. Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui l’agenzia di stampa indiana Pti, nel pacchetto rientrano anche sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 e aerei militari da trasporto. Il ministero della Difesa non ha però reso note le quantità precise degli equipaggiamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - India rafforza la difesa: maxi accordo da 25 miliardi per missili e aerei militari

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