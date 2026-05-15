Coding AI | xAI lancia Grok Build per sfidare OpenAI e Anthropic

Un'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale ha annunciato il rilascio di un nuovo strumento chiamato Grok Build, progettato per competere con prodotti di aziende come OpenAI e Anthropic. La presentazione solleva domande sul funzionamento di un agente CLI in grado di superare le capacità di modelli come Claude Code. Inoltre, si discute del valore di un abbonamento mensile di 300 dollari, senza fornire ulteriori dettagli sui servizi inclusi o sulle differenze rispetto alle offerte concorrenti.

? Punti chiave Come può un agente CLI superare i limiti di Claude Code?. Quanto vale davvero un abbonamento da 300 dollari al mese?. Perché Musk ha deciso di ricostruire l'architettura di Grok da zero?. Chi potrà effettivamente utilizzare questo nuovo strumento per il coding?.? In Breve Accesso tramite piano SuperGrok Heavy da 300 dollari mensili. Interfaccia CLI per gestione flussi di lavoro professionali in fase beta. Obiettivo superamento limiti Claude Code entro maggio 2026. Ricostruzione tecnologica interna dopo l'uscita di diversi cofondatori di xAI. xAI introduce Grok Build per la sfida al coding nel maggio 2026, puntando a superare i limiti attuali di Claude Code e degli strumenti di OpenAI attraverso un agente specializzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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