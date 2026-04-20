Giornata dell' Amicizia per Porta del Foro | evento a Siena con la contrada della Giraffa e il Quartiere Borghetto di Montalcino

Il Quartiere di Porta del Foro ha organizzato una giornata dedicata all'amicizia, coinvolgendo anche il Quartiere Borghetto di Montalcino e la Contrada della Giraffa di Siena, con cui è in gemellaggio. L'evento si è svolto a Siena e ha visto la partecipazione delle contrade e dei quartieri coinvolti, che hanno condiviso momenti di incontro e tradizione. La giornata ha rafforzato i legami tra le diverse realtà locali, celebrando la collaborazione tra le comunità.

Il Quartiere di Porta del Foro, ha organizzato "La giornata dell'amicizia" insieme al Quartiere Borghetto di Montalcino e alla Contrada della Giraffa di Siena con i quali è gemellato.Per questo, per onorare l'amicizia tra i tre, è stato proposto di festeggiare il 1 Maggio tutti insieme, cambiando.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: l'evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di SalernoAnche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento... Gemellaggio tra Catania e Siena: la Contrada della Torre in visita per celebrare Sant'AgataA margine della cerimonia di apertura della Festa di Sant'Agata, il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto la visita ufficiale della delegazione della... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Quartiere di Porta del Foro organizza La giornata dell'amicizia; Weekend a Genova e dintorni: Mezza Maratona, Streeat Food Truck, Harlem Globetrotters, Cargo Market e altro. Il Quartiere di Porta del Foro organizza La giornata dell'amiciziaArezzo, 20 aprile 2026 – Il Quartiere di Porta del Foro, ha organizzato La giornata dell'amicizia insieme al Quartiere Borghetto di Montalcino e alla Contrada della Giraffa di Siena con i quali è ... lanazione.it Giornata dell’amicizia, iniziativa La Posta del MulinoRoma, 24 lug. – In occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia, Mulino Bianco ha invitato i bambini a riscoprire il valore dell’amicizia attraverso un gesto semplice ma potentissimo: scrivere una ... affaritaliani.it Palermo - Porta Felice e la Fontana del Cavallo marino (Foro Italico) - Foto di Blues Man Giuseppe - facebook.com facebook