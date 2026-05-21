Annuncio di lavoro per capocantiere | 5 le risorse ricercate a Chieti

Un'azienda del settore edile ha pubblicato un annuncio di lavoro per cinque capocantiere a Chieti. Le persone selezionate si occuperanno di coordinare i cantieri e le squadre di lavoro, effettuare sopralluoghi e rilievi tecnici. È richiesta un’esperienza pregressa in ruoli simili e la disponibilità di un mezzo di trasporto proprio. La posizione prevede la gestione quotidiana delle attività sul campo e l’organizzazione delle risorse necessarie per il completamento dei lavori.

Per un'azienda operante nel settore edile si ricercano 5 capocantiere. La risorsa si dovrà occupare dell’organizzazione e della gestione dei cantieri e delle maestranze, eseguire sopralluoghi e rilievi tecnici; è indispensabile che la risorsa abbia esperienza nella mansione e che sia automunita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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