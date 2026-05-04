Formazione Scuola-Lavoro con le competenze ricercate dalle aziende | webinar per docenti con l’esperta HR e formatrice Stefania Fanari

In un contesto lavorativo sempre più dinamico, una domanda diventa centrale per scuole e docenti: come preparare gli studenti alle competenze richieste dalle aziende? Per rispondere a questa esigenza, è stato organizzato un webinar dedicato alla formazione scuola-lavoro, con la partecipazione dell’esperta HR e formatrice Stefania Fanari. L’incontro mira a fornire indicazioni pratiche e strumenti utili per integrare le competenze richieste dal mercato del lavoro nel percorso scolastico.

In un contesto lavorativo sempre più dinamico, una domanda diventa centrale per scuole e docenti: quali competenze cercano davvero le aziende nei giovani candidati? Il progetto si articola in tre fasi, integrando lo sviluppo delle competenze trasversali, la certificazione linguistica e la preparazione concreta al mondo del lavoro. L’obiettivo è accompagnare studenti, docenti e famiglie nella comprensione delle nuove esigenze del mercato, fornendo strumenti pratici per affrontarlo con maggiore consapevolezza. Incontro gratuito della durata di un’ora, con il contributo di esperti provenienti sia dal mondo aziendale sia da quello educativo....🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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