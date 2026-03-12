Permessi elettorali | cosa sono chi può richiederli e come funzionano

I permessi elettorali sono giornate di assenza dal lavoro concesse a chi svolge funzioni ufficiali durante le consultazioni elettorali, come le elezioni politiche, amministrative e i referendum. La legge prevede che i lavoratori coinvolti possano usufruire di questi permessi per esercitare il diritto di voto senza perdere la retribuzione. La richiesta può essere presentata dal lavoratore interessato, seguendo le procedure stabilite.

I permessi elettorali sono assenze dal lavoro riconosciute per legge a chi svolge funzioni ufficiali durante le consultazioni elettorali (come elezioni politiche, amministrative o referendum). Quando un lavoratore infatti viene chiamato a svolgere questo ruolo – per esempio perché selezionato come scrutinatore, segretario o presidente di seggio – ha diritto a questi particolari permessi retribuiti o, in alternativa, a dei riposi compensativi. Quando è possibile richiedere i permessi elettorali. I permessi elettorali si applicano in occasione di tutte le consultazioni previste dall’ordinamento italiano, tra cui: elezioni politiche;. elezioni europee;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

