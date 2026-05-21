Annega i tre figli piccoli e lascia i corpi in spiaggia a New York | mamma condannata a 20 anni di carcere

Una donna di 34 anni è stata condannata a venti anni di carcere dopo aver annegato i tre figli piccoli e aver lasciato i corpi sulla spiaggia di Coney Island, a New York, nel settembre 2022. La vicenda ha avuto origine da una disputa familiare tra la donna e il padre del bambino più grande riguardo all’affidamento. Gli investigatori hanno trovato i corpi dei bambini abbandonati sulla spiaggia, mentre la donna è stata arrestata e condannata per l’omicidio dei figli.

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