Annega i tre figli piccoli e lascia i corpi in spiaggia a New York | mamma condannata a 20 anni di carcere
Una donna di 34 anni è stata condannata a venti anni di carcere dopo aver annegato i tre figli piccoli e aver lasciato i corpi sulla spiaggia di Coney Island, a New York, nel settembre 2022. La vicenda ha avuto origine da una disputa familiare tra la donna e il padre del bambino più grande riguardo all’affidamento. Gli investigatori hanno trovato i corpi dei bambini abbandonati sulla spiaggia, mentre la donna è stata arrestata e condannata per l’omicidio dei figli.
I fatti erano avvenuti nel settembre 2022 a Coney Island, a New York. Erin Merdy, 34 anni, era impegnata in una disputa familiare sull'affidamento con il padre del più grande dei bambini. È stata condannata all'ergastolo - pena che potrebbe però scendere a 20 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
For 15 years, she disguised as a boy to protect her brother—now he returns as a CEO to save her!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Muore mamma di 47 anni e lascia tre figli, addio a Sara Benassi
Annega nel fiume Oglio per sfuggire a un agguato, chiesti 20 anni di carcere per il capo della spedizioneAbdelilah Soyt è morto annegato nel fiume Oglio a Pontoglio (Brescia) la notte del 12 aprile 2025.