Un’università ha dichiarato che il suo obiettivo principale è essere all’avanguardia nella ricerca, con l’intento di influenzare il cambiamento. La responsabile ha sottolineato che la collaborazione con i media riveste un ruolo essenziale per diffondere i risultati e le innovazioni generate dall’istituto. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Milano, dove si è parlato dell’importanza di mantenere un ruolo attivo nel settore accademico e di rafforzare le relazioni con i mezzi di comunicazione.

Milano – “Il perno fondamentale di chi svolge attività accademica è quello di essere all’avanguardia nella ricerca per essere ispiratori del cambiamento”. Anna Gervasoni, rettrice della Liuc – Università Cattaneo di Castellanza, inquadra lo scenario. Qual è il ruolo dell’università? “A livello internazionale siamo di fronte a nuove tecnologie - a partire dall’intelligenza artificiale generativa - a cambiamenti geopolitici e demografici, con parti del mondo che invecchiano e altre che oggi hanno tanti giovani, ma dove il tema della formazione è sempre stato vissuto in modo diverso: l’università ha un ruolo fondamentale anche per formare persone che vadano ad affrontare professionalmente queste nuove complessità”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anna Gervasoni: “La nostra missione? Ispirare il cambiamento. L’alleanza con i media è fondamentale”

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