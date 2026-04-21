Elezioni a Salerno Marenghi | Con Forza Italia la nostra proposta è più organica e completa Uniti per il cambiamento

Durante la presentazione della candidata al consiglio comunale di Fratelli d'Italia, si è parlato di una proposta più organica e completa con il supporto di Forza Italia. L’evento è stato caratterizzato da un clima di unità e partecipazione, con la presenza di diversi rappresentanti politici. Tra gli interventi, anche quello di Gherardo Maria Marenghi, che ha preso parte all’evento ufficiale insieme alla candidata.

Unità e partecipazione hanno scandito la presentazione della candidata al consiglio comunale do Fratelli d'Italia Marilena Gaeta, nel corso della quale è intervenuto anche Gherardo Maria Marenghi. Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra si è detto entusiasta della ritrovata.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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