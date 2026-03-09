Due mesi di eventi per celebrare arte e territorio con il Festival Fanny Mendelssohn

Il Festival Musicale Fanny Mendelssohn è stato presentato lunedì 9 marzo nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti. L’evento durerà due mesi e si concentrerà su iniziative dedicate all’arte e al territorio. La manifestazione coinvolge diversi artisti e si svolge in diverse location della città. La presentazione si è svolta in un contesto istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti locali e organizzatori.

Pisa, 9 marzo 2026 – È stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn. Giunto alla sua tredicesima edizione, anche quest'anno il festival propone un ricco programma di concerti con quindici appuntamenti, in calendario dal 27 marzo al 21 maggio, che vedranno protagonisti musica e arte in alcuni dei luoghi storici e di maggior pregio del territorio pisano, tra musei, ville storiche, antichi palazzi e pievi. "Questa è la tredicesima edizione di un festival internazionale dedicato alla grande musica, che si terrà in luoghi iconici delle città di Pisa, San Giuliano Terme,