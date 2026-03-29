Pomodoro da industria Confagricoltura | Condizioni non soddisfacenti per la parte agricola

Venerdì 27 marzo è stato firmato l’accordo quadro riguardante il pomodoro da industria nel Nord Italia, segnando l’inizio della campagna 2026. La trattativa, durata diverse settimane, ha portato a un’intesa complessa tra le parti coinvolte. Tuttavia, la componente agricola ha espresso giudizi negativi riguardo alle condizioni stabilite, ritenendo che non siano soddisfacenti.

Il commento di Confagricoltura: «Il risultato riflette un equilibrio contrattuale non favorevole alla parte agricola, anche alla luce della pressione produttiva che si è determinata nelle fasi precedenti alla trattativa» È stato sottoscritto venerdì 27 marzo l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente di avviare la campagna 2026, ma che presenta «condizioni giudicate non soddisfacenti dalla componente agricola. L’intesa definisce un prezzo di riferimento pari a 13,40 euro al quintale, più premialità per servizi ed eventuali premi e introduce una revisione delle tabelle qualitative che risulta peggiorativa per i produttori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Pomodoro da industria, Confagricoltura: «Condizioni non soddisfacenti per la parte agricola» Articoli correlati Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: "Condizioni inadeguate"È stato sottoscritto l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente di avviare la... Pomodoro da industria, produttori del Nord Italia preoccupati per la campagnaSi è riunito a Parma venerdì 6 febbraio il coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura, con la partecipazione dei... Approfondimenti e contenuti su Pomodoro da industria Confagricoltura... Temi più discussi: Pomodoro da industria: raggiunto l’accordo sul prezzo per la campagna 2026, Confagricoltura Parma: Condizioni inadeguate; Il clima cambia, il pomodoro si fa trovare pronto; Campagna Pomodoro 2026 Nord Italia; Il valore di ogni goccia. Malagrinò (Syngenta): Da innovazione soluzioni per vantaggi agli agricoltori: +9% rese su kiwi, pomodoro e uva da tavola. Campagna pomodoro, Confagricoltura Accordo non soddisfacente ma necessario per partireÈ stato sottoscritto venerdì 27 marzo l’accordo quadro per il pomodoro da industria del Nord Italia, al termine di una trattativa complessa che consente ... piacenzasera.it Pomodoro, Coldiretti: Intesa sul prezzo fondamentale, ma non soddisfatti della trattativaIl prezzo raggiunto nell'accordo per il pomodoro da industria del Nord Italia di 137 €/tonnellata (inclusa la componente del premio tardivo e i servizi ... piacenzasera.it Pollo alla cacciatora: con pomodoro o senza 2 versioni da assaggiare https://lacucinaitaliana.visitlink.me/i7vVi4 #LCIdal1929 - facebook.com facebook