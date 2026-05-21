Angelo a San Lorenzo | polemica per i tratti di Marina Berlusconi

A San Lorenzo si è sollevato un dibattito riguardo ai tratti dell’angelo recentemente restaurato. La discussione si è concentrata sui dettagli del volto dell’opera, i quali sono stati confrontati con i lineamenti di Marina Berlusconi. La somiglianza tra i tratti dell’angelo e quella figura pubblica ha generato reazioni contrastanti tra studiosi e cittadini. La questione ha attirato l’attenzione di chi si interessa di arte e di chi invece si interroga sulle interpretazioni di alcune caratteristiche estetiche dell’opera.

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