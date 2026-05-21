Angelo a San Lorenzo | polemica per i tratti di Marina Berlusconi
A San Lorenzo si è sollevato un dibattito riguardo ai tratti dell’angelo recentemente restaurato. La discussione si è concentrata sui dettagli del volto dell’opera, i quali sono stati confrontati con i lineamenti di Marina Berlusconi. La somiglianza tra i tratti dell’angelo e quella figura pubblica ha generato reazioni contrastanti tra studiosi e cittadini. La questione ha attirato l’attenzione di chi si interessa di arte e di chi invece si interroga sulle interpretazioni di alcune caratteristiche estetiche dell’opera.
? Punti chiave Chi ha scatenato la nuova polemica sui tratti dell'angelo restaurato?. Come si collega il volto dell'opera a Marina Berlusconi?. Perché la senatrice Campione parla di caccia alle streghe ideologica?. Quali conseguenze avrà questo caso sulla gestione futura dei restauri?.? In Breve Susanna Donatella Campione critica l'ossessione ideologica contro l'arte sacra a Roma.. Precedente polemica riguardante somiglianze tra l'angelo e Giorgia Meloni.. La Commissione Cultura del Senato si schiera contro la caccia alle streghe.. Il caso San Lorenzo in Lucina evidenzia tensioni tra estetica e politica.. A Roma, la Basilica di San Lorenzo in Lucina è finita al centro di una nuova controversia mediatica riguardante l’angelo restaurato che sembra presentare i tratti somatici di Marina Berlusconi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina: mistero e polemica
Sullo stesso argomento
L’angelo di San Lorenzo in Lucina ancora non convince. Dopo il volto di Meloni, ora sembra Marina Berlusconi?Roma, 20 maggio 2026 - Non c’è pace per l’angelo restaurato di San Lorenzo in Lucina.
Roma, ridipinto l’angelo con il volto di Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ora assomiglia a Marina BerlusconiSecondo le nuove segnalazioni, l’immagine risulterebbe oggi ulteriormente modificata e associata da alcuni al volto dell’imprenditrice Marina...
Continuano le polemiche sull’angelo restaurato della basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, che ora si vocifera assomigli a... Leggi l'articolo #basilica facebook
L’angelo restaurato della basilica di #SanLorenzo in Lucina torna al centro delle polemiche a Roma. Dopo il paragone con Giorgia Meloni, sui social c’è chi vede ora nel volto dell’affresco una somiglianza con Marina Berlusconi. x.com
L’angelo di San Lorenzo in Lucina ancora non convince. Dopo il volto di Meloni, ora sembra Marina Berlusconi?Nuove polemiche sull’affresco nella storica basilica romana. Qualcuno nota anche la somiglianza con Elodie. La senatrice di Fratelli d’Italia: Ossessione ideologica di una certa sinistra, lasciate st ... quotidiano.net
Nuovo volto per l'angelo di San Lorenzo in Lucina a RomaIl volto dell'angelo nella cappella di San Lorenzo in Lucina è stato ricreato: il cambio ha acceso nuove osservazioni tra i romani e i turisti ... notizie.it