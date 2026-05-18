A Roma, all’interno della chiesa di San Lorenzo in Lucina, l’angelo che in passato aveva un volto simile alla presidente del Consiglio è stato ridipinto. Le nuove segnalazioni indicano che l’immagine ora presenta caratteristiche che alcuni collegano al volto dell’imprenditrice Marina Berlusconi. La modifica è stata notata dopo i recenti interventi di restauro, che hanno alterato l’aspetto originale dell’opera. Nessuna informazione ufficiale è stata resa nota riguardo alle motivazioni di questa scelta o alle persone coinvolte.

Secondo le nuove segnalazioni, l’immagine risulterebbe oggi ulteriormente modificata e associata da alcuni al volto dell’imprenditrice Marina Berlusconi A Roma è stato ridipinto l’angelo che aveva somiglianze con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora, secondo alcuni osservatori, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, ridipinto l’angelo con il volto di Meloni nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, ora assomiglia a Marina Berlusconi

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Le immagini dell'angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma

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