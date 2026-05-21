ANGA Padova rinnova la guida | Mattia Meneghesso eletto presidente dei giovani agricoltori
Lo scorso 4 maggio si sono svolte le elezioni di ANGA Padova, l’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura. Durante l’assemblea sono stati eletti i membri della nuova guida dell’organizzazione provinciale. La carica di presidente dei giovani agricoltori è passata a un nuovo rappresentante, mentre sono stati rinnovati anche gli altri ruoli all’interno del consiglio direttivo. L’evento ha segnato il cambio di leadership e l’avvio di una fase diversa per l’associazione nel territorio.
Si sono svolte lo scorso 4 maggio le elezioni di ANGA Padova, l’Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura, appuntamento che ha segnato il rinnovo della rappresentanza dei giovani imprenditori agricoli del territorio e aperto una nuova fase per l’organizzazione provinciale.A. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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