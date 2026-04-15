Il mercatese Matteo Pagliarani è stato eletto presidente nazionale dei giovani agricoltori della Cia

Matteo Pagliarani, proveniente dal mercato di Mercato, è stato nominato presidente nazionale di Agia-Cia, l’Associazione dei giovani agricoltori italiani affiliata alla Cia. La nomina è stata annunciata ufficialmente, e Pagliarani assume il ruolo in un momento di cambiamenti per il settore agricolo. La sua elezione porta con sé una rappresentanza più giovane all’interno dell’organizzazione nazionale.