Il mercatese Matteo Pagliarani è stato eletto presidente nazionale dei giovani agricoltori della Cia
Matteo Pagliarani, proveniente dal mercato di Mercato, è stato nominato presidente nazionale di Agia-Cia, l’Associazione dei giovani agricoltori italiani affiliata alla Cia. La nomina è stata annunciata ufficialmente, e Pagliarani assume il ruolo in un momento di cambiamenti per il settore agricolo. La sua elezione porta con sé una rappresentanza più giovane all’interno dell’organizzazione nazionale.
Matteo Pagliarani è il nuovo presidente nazionale di Agia-Cia, l’Associazione dei giovani di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore agricolo di Mercato Saraceno, 31 anni, è stato eletto oggi a Roma, in auditorium Giuseppe Avolio, dalla VII Assemblea elettiva dal titolo “Destinazione Agricoltura.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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