Antonio Vergara alla guida del collegio dei geometri salentini | eletto presidente

Il collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Lecce ha annunciato l’elezione di Antonio Vergara come nuovo presidente. La cerimonia di insediamento ha confermato la nomina durante una riunione ufficiale. Vergara succedeva a un precedente presidente e ora guiderà l’ente per il prossimo mandato. L’elezione è stata approvata dal collegio durante una sessione formale.

LECCE – Il collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Lecce ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo della sua storia istituzionale con l’elezione di Antonio Vergara alla carica di presidente.Il professionista leccese di 62 anni, figura di nota esperienza e stimata nel settore.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Antonio Vergara è il nuovo presidente del Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce. Succede a Luigi Ratano, alla guida della categoria professionale dal 2018. - facebook.com facebook