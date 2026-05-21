Android 17 | arriva la nuova beta con il player musicale a schede

Una nuova versione beta di Android 17 introduce un aggiornamento al player musicale, caratterizzato da un design a schede. Tra le modifiche, si segnala un possibile impatto sulla precisione della barra di avanzamento, a seconda di come il nuovo layout viene visualizzato. L’interfaccia potrebbe risultare meno coerente con poche applicazioni installate, creando l’impressione di un errore o di un’incoerenza nel funzionamento. Le modifiche sono attualmente in fase di test e non sono state ancora ufficializzate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influirà il nuovo design sulla precisione della barra di avanzamento?. Perché l'interfaccia potrebbe sembrare un errore con poche applicazioni installate?. Quali problemi di usabilità comporta il passaggio al sistema a pillole?. Quando arriverà la versione stabile di Android 17 sui dispositivi?.? In Breve Rilascio versione stabile previsto tra fine estate e inizio settembre 2026.. Design Material 3 Expressive riduce spazio barra di avanzamento per utenti.. Interfaccia con pillole verticali ottimizzata per tre o più applicazioni streaming.. Honor Magic 8 Pro testato con nuova beta a 829 euro.. Google ha rilasciato la terza build beta della versione QPR1 di Android 17 in concomitanza con l’apertura della conferenza IO 2026, introducendo modifiche visive al player multimediale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Android 17: arriva la nuova beta con il player musicale a schede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cod Mobile Season 2 2026 Test Server | Codm Test Server News | Call of Duty Mobile Season 2 Leaks Sullo stesso argomento Android 17 accelera: arriva la nuova Beta per correggere i bug? Cosa sapere Google rilascia la Beta 1 di Android 17 QPR1 con un mese di anticipo. Android 17 Beta 4 arriva sui Pixel compatibili: ecco tutte le novitàNonostante venga definita “ultima beta”, questo non esclude ulteriori aggiornamenti intermedi. La fuga mostra Android 17 con selettore di colori personalizzato per Material You, varianti predefinite, sfocatura [Galleria] reddit Android 17 introduce Continue On, ovvero la copia di Handoff di Apple con 12 anni di ritardoAndroid 17 introduce Continue On: si inizia un'app sullo smartphone e si continua sul tablet con un solo tap. Ecco come funziona. smartworld.it Vuoi provare la nuova interfaccia di Android 17? Non serve aspettare oltreNelle ultime ore è stata rilasciata la build Android Canary 2605, la quale apre una finestra privilegiata sulle novità estetiche in arrivo. gizchina.it