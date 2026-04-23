Android 17 accelera | arriva la nuova Beta per correggere i bug

Google ha annunciato il rilascio della prima versione beta di Android 17 QPR1, con un mese di anticipo rispetto alle previsioni. L'aggiornamento mira a risolvere diversi bug critici presenti sui dispositivi Pixel 6, Pixel 9 e sulla serie Pixel 10. La Beta 1 è ora disponibile per i tester e consente di affrontare alcuni dei problemi più rilevanti riscontrati dagli utenti.

? Cosa sapere Google rilascia la Beta 1 di Android 17 QPR1 con un mese di anticipo.. L'aggiornamento corregge bug critici su Pixel 6, Pixel 9 e serie Pixel 10.. Google ha accelerato improvvisamente il ritmo di sviluppo rilasciando la Beta 1 di Android 17 QPR1 su tutti i Pixel compatibili nella tarda serata italiana di ieri, con ben un mese di anticipo rispetto alla tempistica registrata nel maggio 2025 per la versione precedente. La mossa del colosso di Mountain View arriva a soli sei giorni dal debutto della Beta 4 di Android 17, che avrebbe dovuto segnare la chiusura del ciclo di sviluppo. Invece, la distribuzione della nuova build CP31.260403.🔗 Leggi su Ameve.eu

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