Android 17 Beta 4 arriva sui Pixel compatibili | ecco tutte le novità

Google ha reso disponibile la quarta e ultima versione beta di Android 17 sui dispositivi Pixel compatibili, tra cui i modelli Pixel 6 e successivi. La beta è accessibile da ieri e riguarda smartphone e tablet della gamma Pixel. Le novità introdotte sono state comunicate dalla stessa azienda, senza specificare dettagli aggiuntivi sui cambiamenti rispetto alle versioni precedenti.

Nonostante venga definita “ultima beta”, questo non esclude ulteriori aggiornamenti intermedi. Google potrebbe infatti rilasciare patch correttive sulla build attuale o, in alternativa, una nuova build, anche se questa seconda ipotesi appare meno probabile. In ogni caso, le novità introdotte in questa fase sono limitate e riguardano principalmente bug fix e piccoli miglioramenti di stabilità. Tra le modifiche più visibili troviamo un aggiornamento della nota testuale che appare nella tendina delle notifiche quando non ci sono avvisi, ora resa simile a quella già vista su Pixel Watch. È stata inoltre aggiornata l’icona di sistema che compare durante alcune operazioni, come l’installazione degli aggiornamenti.🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Android 17 Beta 4 arriva sui Pixel compatibili: ecco tutte le novità Notizie correlate Android 17 beta 2 arriva su pixel: novità e come scaricarlol’aggiornamento di android 17 beta 2 sta già raggiungendo i dispositivi pixel meno di due settimane dopo la prima release, accelerando il passaggio... Android 17 beta 2 arriva sui dispositivi pixelquesto testo offre una panoramica su android 17 beta 2, evidenziando novità, miglioramenti dell’esperienza utente, aspetti di privacy e prestazioni,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Android 17 è quasi pronto: e questa volta la novità più grande non si vede; Lo sviluppo procede spedito: Google ha rilasciato sui Pixel la Beta 4 di Android 17; Android 17 Beta 4: ultima tappa prima del lancio a giugno; Android 17, in test una funzione attesa da anni da chi gioca con i controller. Android 17 Beta 4: le novità concrete che troverete sulla versione stabileAndroid 17 Beta 4 è l'ultima beta prima del rilascio finale: ecco le novità più importanti per gli utenti e gli sviluppatori. smartworld.it Pixel Glow: Google starebbe lavorando a LED RGB sul retro dei Pixel per le notificheAndroid 17 Beta 4 svela Pixel Glow: luci colorate sul retro del Pixel 11 per notifiche e Gemini. Ecco cosa sappiamo sulla nuova funzione. smartworld.it Ora è ufficiale: OnePlus lancerà una console portatile #OnePlus https://gizchina.it/2026/04/oneplus-console-portatile-android-conferma-teaser/ - facebook.com facebook Motorola, il programma di Beta testing di Android 17 si espande ancora x.com