Nella prima giornata delle qualificazioni al Roland Garros, quattro tennisti italiani sono riusciti a passare il turno, mentre uno ha perso. Pellegrino ha ottenuto una vittoria convincente, mentre Cecchinato è tornato in campo dopo un infortunio e ha vinto il suo match. Gli altri due giocatori italiani hanno superato gli ostacoli della giornata, portando a quattro il totale di qualificati. Solo un atleta non è riuscito ad avanzare, mentre gli altri sono ancora in corsa per entrare nel tabellone principale.

Si è chiusa per gli italiani la prima giornata delle qualificazioni al Roland Garros. E di quelli impegnati oggi sono andati avanti in quattro su cinque, ed è mancato pochissimo che il bottino fosse pieno. Il tutto in una giornata in cui nomi importanti sono “saltati” (Basilashvili, Evans sono i due principali). Non, però, quelli degli azzurri. Nel primo spot, a colpire è Stefano Travaglia, che al termine di una lotta durissima sconfigge l’argentino Juan Pablo Ficovich per 6-3 6-7(2) 7-5, ed adesso si confronterà con l’americano Michael Zheng nello stesso spot nel quale si trova l’olandese Jesper de Jong. Il secondo spot, invece, vede due protagonisti azzurri differenti andare avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quattro italiani avanzano nelle qualificazioni del Roland Garros! Pellegrino scatenato, si rivede Cecchinato!

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