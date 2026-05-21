Andrea Pellegrino accede al tabellone del Roland Garros e scoppia a piangere | a 29 anni ha svoltato

Andrea Pellegrino ha raggiunto per la prima volta il tabellone principale del torneo di Parigi, il Roland Garros, dopo aver sconfitto il giocatore italiano nel turno di qualificazione. La sua vittoria gli ha permesso di accedere alla fase principale del torneo, evento che ha commentato con grande emozione, scoppiaando in lacrime. A 29 anni, il tennista ha visto realizzarsi un risultato importante nel circuito. La sua avventura nel torneo continuerà con il match successivo.

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