Michele Piccirillo rieletto presidente di Confesercenti Brindisi

L’Assemblea elettiva di Confesercenti nella provincia di Brindisi si è svolta a Carovigno e ha visto la riconferma di Michele Piccirillo alla guida dell’associazione per il prossimo quadriennio. I lavori sono stati coordinati dal direttore dell’organizzazione. La nomina è avvenuta con un’assegnazione a livello di acclamazione.

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CAROVIGNO - L’Assemblea elettiva di Confesercenti della Provincia di Brindisi, con i lavori statutari coordinati dal direttore Antonio D’Amore, ha rieletto per acclamazione Michele Piccirillo alla presidenza per il quadriennio 2026–2030. L’incontro si è svolto giovedì 7 maggio 2026, nella.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Confesercenti Firenze: Santino Cannamela rieletto presidenteSantino Cannamela è stato rieletto presidente di Confesercenti Firenze a dimostrazione del buon lavoro portato avanti finora e dei progetti di... Leggi anche: Lorenzo Coppola rieletto presidente di Federalberghi Capri Argomenti più discussi: Michele Piccirillo rieletto per acclamazione presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi; L’Ostuni Calcio vola in Eccellenza: battuta la Virtus Matino 2-0; House of Lucie Ostuni, visitabile fino a domenica 10 maggio la mostra ‘PX3 e State of the World’; Alla Galleria Orizzonti Andrea Pacanowski. Michele Piccirillo rieletto per acclamazione presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi. ostuninotizie.it/attualita/mich… x.com