Ad Affari Tuoi Andrea parla troppo e De Martino lascia lo studio | Vuoi salutare qualcun altro?

Durante la trasmissione televisiva, un concorrente ha parlato a lungo, prolungando i suoi interventi e ringraziando ripetutamente. Questa situazione ha portato il conduttore a lasciare temporaneamente lo studio, chiedendo se ci fosse qualcun altro da salutare. L’incidente ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato il comportamento e la conseguente reazione del presentatore.