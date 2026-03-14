Ad Affari Tuoi Andrea parla troppo e De Martino lascia lo studio | Vuoi salutare qualcun altro?
Durante la trasmissione televisiva, un concorrente ha parlato a lungo, prolungando i suoi interventi e ringraziando ripetutamente. Questa situazione ha portato il conduttore a lasciare temporaneamente lo studio, chiedendo se ci fosse qualcun altro da salutare. L’incidente ha attirato l’attenzione degli spettatori, che hanno notato il comportamento e la conseguente reazione del presentatore.
Ad Affari Tuoi, il concorrente Andrea si dilunga in ragionamenti infiniti e ringraziamenti chilometrici, spingendo Stefano De Martino ad abbandonare lo studio. Anche sui social il verdetto è unanime: il pubblico di X boccia il concorrente come "troppo logorroico". La partita, però, finisce nel peggiore dei modi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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