Ancora spaccate in centro a Bergamo | colpiti il ristorante Il Cavatappi e l’Ottica Savoldi - Foto e video

A Bergamo, nel cuore della città, si sono verificati diversi episodi di furto nelle ultime settimane, coinvolgendo tra gli altri il ristorante «Il Cavatappi» e l’Ottica Savoldi. Dopo una protesta dei commercianti avvenuta il 16 maggio, si sono registrati ulteriori tentativi di furto nella notte tra il 20 e il 21 maggio. In totale, sono stati circa una decina gli episodi di questo tipo segnalati nel centro cittadino, senza che siano ancora stati individuati i responsabili.

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