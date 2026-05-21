Ancora spaccate in centro a Bergamo | colpiti il ristorante Il Cavatappi e l’Ottica Savoldi - Foto e video
A Bergamo, nel cuore della città, si sono verificati diversi episodi di furto nelle ultime settimane, coinvolgendo tra gli altri il ristorante «Il Cavatappi» e l’Ottica Savoldi. Dopo una protesta dei commercianti avvenuta il 16 maggio, si sono registrati ulteriori tentativi di furto nella notte tra il 20 e il 21 maggio. In totale, sono stati circa una decina gli episodi di questo tipo segnalati nel centro cittadino, senza che siano ancora stati individuati i responsabili.
I FURTI IN CENTRO. Una decina gli episodi nelle ultime settimane solo in città. Dopo la protesta dei commercianti del 16 maggio, nuovi furti nella notte tra il 20 e il 21 maggio. A essere colpiti questa volta sono stati il ristorante «Il Cavatappi» e «l’Ottica Savoldi», entrambi presi di mira durante la notte. «Visto tutto quello che sta succedendo a Bergamo, anche noi questa notte siamo stati colpiti», racconta il titolare del ristorante «Il Cavatappi», che ha deciso di segnalare pubblicamente l’accaduto. I ladri si sono introdotti nella notte nel ristorante forzando la serratura dal retro: hanno portato via qualche bottiglia e circa 400 euro rimasti in cassa ma la conta dei danni è ancora in corso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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Altra spaccata a Bergamo: sfondata la porta dell’Ottica Savoldi, rubati occhiali per 5mila euroAltra spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì all’ottica Savoldi di via Paleocapa, a pochi passi dal centro di Bergamo.