Ancora più sexy | Prime Video svelo il trailer del sequel con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il primo annuncio in occasione della presentazione delle novità made in Italy in arrivo, la scorsa estate, e dopo aver rivelato la data di uscita, il poster e le prime immagini, Prime Video ha rilasciato il trailer di Ancora più Sexy, il nuovo film italiano sequel di Pensati Sexy, uscito due. 🔗 Leggi su Today.it

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