Prime Video svela la data di uscita, il poster e le prime immagini di Ancora più Sexy, il nuovo film comedy, targato Prime Original. Il film italiano sarà disponibile dal 12 giugno. Scopriamo insieme tutti i dettagli del film. Il continuo di una saga comedy. Dopo? Pensati Sexy, Michela Andreozzi torna alla regia del sequel, coprodotto da Amazon MGM Studios e Fabula Pictures, con le tragicomiche avventure sentimentali della protagonista Diana Del Bufalo, nei panni di Maddalena Gentili, affiancata dal suo irriverente spirito guida, la pornostar Valentina Nappi e tre new entry Mario Ermito, Michele Rosiello e Filippo Bisciglia.?Completano il cast??Angela Finocchiaro, Anna Galiena, Fabrizio Colica, Ludovica Di Donato, Andrea Dianetti, Paolo Calabresi, Niccolò Senni, Nini Salerno, Fabrizio Santucci e Nicola Jiang.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Ancora più sexy’: il nuovo sequel comedy con Diana Del Bufalo

Notizie correlate

Ancora più Sexy: le prime immagini del nuovo film italiano Prime VideoPrime Video svela la data di uscita, il poster e le prime immagini di Ancora più Sexy, il nuovo film Original italiano disponibile dal 12 giugno.

“Il sequel del film cult ‘Balle spaziali’ pronto a tornare al cinema. ‘Spaceballs: The New One’ è come il vecchio, ma più nuovo”: parola del 99enne Mel BrooksNel 1987, anno di uscita nelle sale, “Balle spaziali” co-scritto, prodotto, interpretato e diretto da Mel Brooks ha conquistato il boxoffice.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Diana Del Bufalo sempre più brillante e sexy in questa nuova esperienza con Valentina Nappi: la storia di un cambiamento su Amazon Prime Video; Ancora più sexy su Prime Video, il film sequel di Pensati sexy; Ancora più sexy, rilasciato il poster e le prime immagini del sequel del film con Diana Del Bufalo, su Prime Video dal 12 giugno (News); Ancora più Sexy (2026).

Diana Del Bufalo sempre più brillante e sexy in questa nuova esperienza con Valentina Nappi: la storia di un cambiamento su Amazon Prime VideoMichela Andreozzi dirige il nuovo capitolo della commedia Original italiana in arrivo il 12 giugno con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi ... libero.it

Ancora più sexy, il sequel con Diana Del Bufalo in uscita su Prime: trama e castAncora più sexy arriverà presto su Prime Video: scopri quando esce e tutti i dettagli sulla trama e il cast della nuova esilarante commedia romantica con Diana Del Bufalo. Tutto sul sequel del fortu ... tag24.it