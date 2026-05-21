Ancora più sexy | Diana Del Bufalo torna su Prime Video

Prime Video ha diffuso il trailer del film originale italiano intitolato “Ancora più sexy”, che sarà disponibile dal 12 giugno. Nel film tornano Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, che riprendono i ruoli già interpretati nel precedente “Pensati sexy”. La direzione è affidata ancora una volta a Michela Andreozzi. La pellicola rappresenta il seguito della produzione precedente ed è stata annunciata come un’uscita prossima per la piattaforma di streaming.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prime Video ha pubblicato il trailer di “Ancora più sexy”, il nuovo film Original italiano disponibile dal 12 giugno: Diana Del Bufalo e Valentina Nappi tornano insieme nel sequel di “Pensati sexy”, ancora una volta dirette da Michela Andreozzi. Il film riprende la storia di Maddalena Gentili (Diana Del Bufalo) tre anni dopo gli eventi del primo capitolo, in cui la protagonista faceva i conti con la precarietà lavorativa e sentimentale nel tentativo di reinventarsi. Questa volta, la situazione sembra essersi ribaltata: Maddalena è diventata una scrittrice affermata ed è felicemente fidanzata con Vanni, descritto come un compagno amorevole e brillante editore. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Ancora più sexy: Diana Del Bufalo torna su Prime Video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ancora Più Sexy - Trailer del film Prime Video diretto da Michela Andreozzi Sullo stesso argomento "Ancora più sexy": Prime Video svelo il trailer del sequel con Diana Del Bufalo e Valentina NappiDopo il primo annuncio in occasione della presentazione delle novità made in Italy in arrivo, la scorsa estate, e dopo aver rivelato la data di... ‘Ancora più sexy’: il nuovo sequel comedy con Diana Del BufaloPrime Video svela la data di uscita, il poster e le prime immagini di Ancora più Sexy, il nuovo film comedy, targato Prime Original. Ancora più Sexy: Il trailer ufficiale del film sequel con Diana Del Bufalo e Valentina NappiDopo Pensati Sexy, Michela Andreozzi torna alla regia del sequel con le tragicomiche avventure sentimentali della protagonista Diana Del Bufalo, affiancata dal suo irriverente spirito guida, la pornos ... comingsoon.it Diana Del Bufalo sempre più brillante e sexy in questa nuova esperienza con Valentina Nappi: la storia di un cambiamento su Amazon Prime VideoMichela Andreozzi dirige il nuovo capitolo della commedia Original italiana in arrivo il 12 giugno con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi ... libero.it