A Milano apre un nuovo locale dedicato al panino giapponese, situato nel quartiere di Portanuova. Il locale, chiamato PAN deli, è stato ideato dal gruppo Kazoku. L'idea alla base del ristorante è offrire un’esperienza di pausa breve, ma curata, con specialità ispirate alla cucina giapponese. La location si inserisce in un contesto urbano in evoluzione, attirando chi cerca un pasto rapido e di qualità. L’apertura si inserisce nel processo di rinnovamento del quartiere.

C'è un nuovo indirizzo in città. PAN deli a Milano è il nuovo format ideato dal gruppo Kazoku di chef Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada aperto nel quartiere della city meneghina Portanuova e ricavato nella corte interna di Pirelli 35, un edificio per uffici degli anni ’60, oggi punto di riferimento urbano dinamico, accessibile e sostenibile firmato nientemeno che dagli studi internazionali Park Associati e Snøhetta. PAN deli è dunque un innesto vitale necessario dentro un organismo performante come quello che anima i quartieri ad alta densità lavorativa come questo. Dipendenti e non, di passaggio o abitudinari, il nuovo progetto food&beverage di chef Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada è destinato a diventare parte di una piacevole routine di quartiere, dal pranzo in ufficio al take-away serale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - «Anche una pausa breve può essere fatta bene», così PAN deli porta il ritmo giapponese nel cuore di Portanuova

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