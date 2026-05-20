Chiedo scusa al pubblico per le parole sullo stupro mi prenderò una pausa dal video | così Concita Borelli su quanto detto a Porta a Porta Vespa | Frase sbagliata dovevo intervenire
Durante una trasmissione televisiva, una conduttrice ha chiesto scusa pubblicamente per alcune affermazioni fatte in diretta riguardo allo stupro, annunciando anche una pausa dal programma. Il conduttore ha riconosciuto che le parole pronunciate sono state inappropriate e ha dichiarato di aver dovuto intervenire. La discussione si è concentrata su una frase in cui si affermava che “ognuno di noi sogna lo stupro” e sulla sua implicazione nel contesto della sfera sessuale, suscitando immediato clamore.
“ Ognuno di noi sogna lo stupro. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile e forte, c’è lo stupro. C’è che qualcuno ti prende o tu prendi qualcuno nella testa, nei sogni e nell’immaginazione. Ce l’abbiamo tutti e qua non si tratta di essere santi, bigotti o assassini. Quindi questo è pericolosissimo, di questi profili se ne faccia un uso molto misurato se ci fermiamo alla sfera sessuale. Per quanto riguarda l’approccio suo alle donne, si capisce che Sempio, che tra l’altro è molto bello, è un ragazzo introverso con tutti”, queste le parole pronunciate da Concita Borrelli giovedì scorso a “ Porta a Porta “. “Le fantasie sessuali sono al di sopra di noi! Non facciamo gli ipocriti”, aveva aggiunto sul suo profilo X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
[Multi-SUB] Her Sister Sent Her to the Countryside—Then Her Secret Space Made Her Rise
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Concita Borrelli e la frase a Porta a Porta: «Ognuno sogna lo stupro». Attese stasera le sue scuse (incluse quelle di Bruno Vespa) – Il video
Caso Garlasco, frase choc sullo stupro a Porta a Porta: bufera su Concita BorrelliUna frase pronunciata durante la puntata di giovedì 14 maggio 2026 a Porta a Porta su Rai1 ha scatenato un’ondata di polemiche sui social network.
La Borrelli si scusa e prende una pausa dal videoLa giornalista, ieri sera, ha sottolineato che quando si usa il termine stupro bisogna stare attenti mille volte ... ilgiornale.it
Garlasco, la frase choc di Concita Borrelli a Porta a Porta: Ognuno di noi sogna lo stuproNella puntata di Porta a Porta andata in onda giovedì 14 maggio si parla ancora una volta del caso Garlasco. Tra gli ospiti c’è la giornalista Concita Borrelli che durante il suo intervento ha detto ... blitzquotidiano.it