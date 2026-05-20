Chiedo scusa al pubblico per le parole sullo stupro mi prenderò una pausa dal video | così Concita Borelli su quanto detto a Porta a Porta Vespa | Frase sbagliata dovevo intervenire

Durante una trasmissione televisiva, una conduttrice ha chiesto scusa pubblicamente per alcune affermazioni fatte in diretta riguardo allo stupro, annunciando anche una pausa dal programma. Il conduttore ha riconosciuto che le parole pronunciate sono state inappropriate e ha dichiarato di aver dovuto intervenire. La discussione si è concentrata su una frase in cui si affermava che “ognuno di noi sogna lo stupro” e sulla sua implicazione nel contesto della sfera sessuale, suscitando immediato clamore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui