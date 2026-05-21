anche meno angioni alle muse

Tutta la vis comica di Max Angioni è pronta a far esplodere il Teatro delle Muse di Ancona, dove questa sera (ore 21) va in scena il suo nuovo spettacolo ‘ Anche meno ’. Decisamente autoironica la presentazione: "Max Angioni, non a caso detto ‘quello dei miracoli’, torna a teatro dopo lo strabiliante successo del suo ultimo tour, che ne ha determinato l’ascesa irreversibile all’Olimpo dei più sorprendenti artisti dell’ultimo secolo. Questa volta Angioni non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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