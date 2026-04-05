Max Angioni stasera su Italia 1 con Anche Meno

Stasera su Italia 1 va in onda la trasmissione di Max Angioni, che presenta il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato Anche Meno. È la prima volta che il monologo viene trasmesso in televisione e fa parte della programmazione del prime time. La puntata è programmata per questa domenica 5 aprile. Max Angioni è noto per la sua attività nel panorama dello spettacolo e questa sera porta sullo schermo il suo nuovo lavoro.

Anche Meno è il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Max Angioni, che approda per la prima volta in TV questa sera, domenica 5 aprile, nel prime time di Italia 1. Dopo il successo del tour nei principali teatri italiani, il monologo di stand-up comedy Anche Meno, andato in scena al TAM (Teatro Arcimboldi di Milano), arriva sul piccolo schermo con un racconto comico che alterna ritmo serrato, autoironia e momenti di interazione con il pubblico. Lo spettacolo del conduttore de Le Iene, in tour tutta l’estate, è costruito su osservazioni di vita quotidiana, esperienze personali e riflessioni raccontate con il suo stile ironico e diretto. Al... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Max Angioni stasera su Italia 1 con Anche Meno Anche meno, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale di Max AngioniDomenica 5 aprile 2026, la serata di Pasqua si accende con la comicità di Max Angioni. Max Angioni arriva sul palco del Palatour di Bari-Bitritto con “Anche Meno – Round finale”Prodotto da Paolo Ruffini per VERA Produzione, lo spettacolo sarà in tour nei principali teatri italiani, tra cui il Teatro Brancaccio di Roma, il... MAX ANGIONI : RELAZIONI COMPLICATE Temi più discussi: Max Angioni - Anche meno; Max Angioni su Italia 1 con lo show Anche meno; Max Angioni: gli inizi come animatore per bambini, quando andò ad Italia's Got Talent, la vita privata riservata, 7 segreti; Anche meno di Max Angioni in prima serata: domenica 5 aprile il monologo di stand-up comedy del comico comasco. Anche meno: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Max AngioniAnche meno: anticipazioni e streaming dello show di Max Angioni in onda stasera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 ... tpi.it Max Angioni su Italia 1 con lo show Anche menoDopo il successo di Max working - Lavori in corso, andato in onda su Italia 1 lo scorso anno, Max Angioni porta in tv un altro suo esilarante spettacolo teatrale. L’appuntamento è per domenica 5 ... sorrisi.com Torna Max Angioni ed è tutto uno spettacolo… e anche di più! #AncheMeno, in prima serata su #Italia1! facebook Max Angioni: gli inizi come animatore per bambini, quando andò ad Italia’s Got Talent, la vita privata riservata, 7 segreti x.com