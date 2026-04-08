Giovedì 9 aprile alle 21, il Nuovo Teatro Verdi di Montecatini ospiterà la performance di Max Angioni, noto come la Iena Max Angioni, che presenterà il suo spettacolo ’Anche Meno’. L’attore, che conduce un programma su Italia 1 insieme ad altri collaboratori, salirà sul palco del teatro termale per questa rappresentazione. L’evento è programmato nel contesto di una serie di spettacoli che si svolgono nella struttura.

Al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini è tempo di. Iene. Giovedì 9 aprile, dalle 21, tornerà a esibirsi sul palcoscenico termale la Iena Max Angioni (conduce il programma di Italia 1 con Veronica Gentili, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba): il comico porterà in scena il suo spettacolo ’Anche Meno’. Descritto come brillante e spettinato, autoironico, divertente e divertito, Angioni si ritiene ’un miracolato’ dell’arte, stentando a credere al successo ottenuto. Proprio questo ritroviamo in "Anche Meno": un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Iena Angioni porta al Verdi ’Anche meno’

Max Angioni stasera su Italia 1 con Anche MenoAnche Meno è il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Max Angioni, che approda per la prima volta in TV questa sera, domenica 5 aprile, nel prime...

Anche meno, a Pasqua su Italia 1 lo spettacolo teatrale di Max AngioniDomenica 5 aprile 2026, la serata di Pasqua si accende con la comicità di Max Angioni.

Max Angioni non le manda a dire ai cugini francesi