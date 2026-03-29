Effetto ottico dagli spalti | confusione totale in Stati Uniti-Belgio per le maglie troppo simili

Durante l'amichevole tra Stati Uniti e Belgio, si è verificata una confusione tra i tifosi sia allo stadio che davanti alla televisione. La causa principale è stata la somiglianza tra le maglie delle due squadre, che ha portato a difficoltà nel distinguere le formazioni in campo. L’effetto ottico ha creato un disorientamento generale tra gli spettatori presenti e quelli che seguivano la partita da casa.

Grande confusione tra i tifosi presenti allo stadio e tra quelli davanti alla Tv durante l’amichevole tra Stati Uniti e Belgio. Le due nazionali, infatti, sono scese in campo con divise molto simili che hanno reso difficile distinguere i giocatori, generando un vero e proprio caos nella lettura della partita. In campo, però, non sono mancati i colpi di scena: il Belgio ha ribaltato la gara dopo essere andato sotto 1-0 al 39’, imponendosi poi con un netto 5-2 grazie ai gol di Debast, Onana, De Ketelaere e alla doppietta di Lukebakio. Nonostante il risultato, molti spettatori presenti al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta hanno faticato a capire l’andamento del match, complice la somiglianza tra le divise delle due squadre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Effetto ottico dagli spalti: confusione totale in Stati Uniti-Belgio per le maglie troppo simili Articoli correlati Stati Uniti e Belgio in campo con maglie di colori simili: i tifosi sugli spalti non li distinguonoScoppia il caos delle maglie durante l'amichevole tra Stati uniti e Belgio, entrambi in campo con un kit bianco: i tifosi non riescono a distinguerli... Leggi anche: La Germania vuole riprendersi il suo oro dagli Stati Uniti. “Con Trump è troppo rischioso”