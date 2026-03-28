Il governo della Costa Rica ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per ricevere settimanalmente fino a venticinque persone migranti espulse dal territorio statunitense. La decisione mira a rafforzare i rapporti diplomatici tra i due paesi. La misura prevede l’accoglienza di migranti che vengono rimandati dagli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli sulle modalità di trasporto o sui criteri di selezione.

Il governo della Costa Rica ha firmato un accordo secondo il quale dovrà accogliere ogni settimana fino a venticinque persone migranti espulse dagli Stati Uniti, al fine di rafforzare i rapporti diplomatici con l’amministrazione Trump. Secondo il patto, tuttavia, avrà la possibilità di accettare o rifiutare i trasferimenti proposti. Una volta arrivate su territorio costaricano, i migranti otterranno un permesso di soggiorno temporaneo; a stabilire il loro status, in seguito, saranno le leggi che regolano l’immigrazione. “La Costa Rica è pronta ad accogliere questo flusso di persone”, ha ribadito giovedì in un videomessaggio il ministro della Pubblica Sicurezza, Mario Zamora Cordero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Costa Rica riceverà ogni settimana venticinque persone migranti espulse dagli Stati Uniti

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