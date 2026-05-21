Anche il Csm ammette il problema del cortocircuito media-giustizia

Il Consiglio superiore della magistratura ha preso atto di un problema legato al rapporto tra media e giustizia. Durante una riunione, si è parlato di una direttiva europea che riguarda questo argomento. Si tratta di un riconoscimento ufficiale di una questione che coinvolge il funzionamento del sistema giudiziario e il modo in cui le notizie influenzano i processi. La discussione indica un passo avanti nel tentativo di affrontare le criticità di questa relazione.

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