Referendum sulla giustizia dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm | le ragioni del sì e del no

Un incontro pubblico si è svolto per discutere le questioni del referendum sulla giustizia, in particolare sulla separazione delle carriere e sul sorteggio per il Csm. Durante l’evento, sono state presentate le ragioni a favore e contro le proposte, offrendo un confronto diretto tra le parti coinvolte. L’obiettivo principale è stato analizzare le diverse posizioni e chiarire i punti salienti delle modifiche proposte.

Incontro pubblico promosso dalla Camera penale di Viterbo. Relatori gli avvocati Francesco Petrelli e Rinaldo Romanelli, il procuratore Mario Palazzi e il giudice Jacopo Rocchi Un incontro pubblico per approfondire i temi del referendum sulla giustizia e mettere a confronto le ragioni del sì e del no. È quello promosso dalla Camera penale di Viterbo "Ettore Mangani Camilli", in programma venerdì 13 marzo alle 15,30 all'auditorium di Unindustria in via Faul 17 a Viterbo. L'iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si inserisce nel dibattito nazionale in vista del referendum sulle modifiche alla costituzione in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.