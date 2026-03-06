Giustizia Meloni mistifica la riforma del Csm | il Parlamento mantiene il controllo sui membri laici

Giovedì scorso, la presidente del Consiglio ha partecipato a un’intervista su RTL 102.5 e ha parlato del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Durante l’intervento, ha affermato che la riforma del Consiglio superiore della magistratura mantiene il controllo parlamentare sui membri laici, evitando di fare riferimenti specifici alle modifiche approvate dal Parlamento. La sua posizione ha suscitato diverse reazioni nel dibattito pubblico.

Meloni sostiene che la riforma toglie ai partiti la scelta dei membri non togati del Csm. Ma il testo la smentisce: ecco perché Giovedì scorso, ospite di RTL 102.5 per una delle sue interviste frontali, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rotto il silenzio sul referendum del 22 e 23 marzo. Ha detto che il governo «sta facendo una riforma che impedisce alla politica, di qualsiasi estrazione, di controllare la magistratura». Tre giorni prima, al Tg5, aveva già detto che la riforma «toglie la facoltà al Parlamento e ai partiti di indicare una parte del Consiglio superiore della magistratura» e «toglie la facoltà alle correnti ideologizzate di decidere sull'altra parte dei membri del Csm».