Oggi alla Camera la presentazione di ' Elly e Giorgia allo specchio crescere nei social se

Oggi alla Camera si è tenuta la presentazione di un rapporto sul ruolo dei social network nella vita quotidiana, evidenziando come questa trasformazione sia ormai consolidata e influenzi diversi aspetti della società. Il documento analizza gli effetti sulla democrazia, sul mercato del lavoro, sulla formazione dei giovani, sulla tutela della privacy e sulla sicurezza. Viene sottolineato come i cambiamenti siano già in atto e non rappresentino un fenomeno futuro.

AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla formazione, sulla privacy, sulla sicurezza e persino sul modo in cui costruiamo la realtà attraverso l’informazione. È questa la chiave di lettura proposta da Luca Nitiffi, consigliere politico di David Sassoli e già presidente della Commissione Roma Capitale con Veltroni sindaco, intervenendo alla Camera alla presentazione del libro “Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social senza protezione”. Nel suo intervento, Nitiffi invita a superare approcci difensivi e frammentari rispetto all’intelligenza artificiale generativa.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Oggi alla Camera la presentazione di 'Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social se... Notizie correlate Presentato alla Camera il libro di Luca Nitiffi 'Elly e Giorgia allo specchio, crescere ne...AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla... Da quale pulpito la politica vuole dare lezioni alla magistratura? Forse è meglio se prima si guarda allo specchiodi Alberto Iannuzzi* Nella storia politica italiana c’è sempre un momento in cui la maggioranza di turno scopre improvvisamente che la magistratura... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dl Sicurezza alla Camera, opposizione occupa banchi maggioranza. Governo pone la fiducia; In Parlamento; Bagarre alla Camera sul Decreto Sicurezza: le opposizioni occupano i banchi del governo; Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì. Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del QuirinaleCon un intervento a sospresa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene alla Camera a sostegno del decreto sicurezza dopo le montagne russe delle ultime 24 ore che culmineranno con un nuovo ... tg.la7.it Decreto sicurezza, ok della Camera alla fiducia. Venerdì Cdm su incentivi per rimpatriIl decreto sicurezza va avanti alla Camera. Oggi, 22 aprile, in Aula partono le dichiarazioni di voto dopo che il governo - in una giornata di scontro con le opposizioni - ha posto la fiducia sul test ... tg24.sky.it 50° anniversario di Sacerdozio di S. E. Mons. Domenico Cornacchia. Oggi alle ore 19.00, dalla Cattedrale S. Maria Assunta di Molfetta. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon. - facebook.com facebook C’era una volta Santa Claus Finirà oggi la storia fra Claudio #Ranieri e la #Roma, probabilmente male. Perché non è stato un addio concordato: i #Friedkin hanno scelto #Gasperini @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com